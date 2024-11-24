أمال شحادة: الإجتماع ناقش 3 نقاط أبرزها حرية عمل إسرائيل بحال انتهاك الاتفاق واسرائيل حصلت على ضمانات كاملة من واشنطن والنقطة الثانية متعلقة بالمفاوضات حول الحدود البرية المتنازع عليها والنقطة الثالثة هي المشاركة الفرنسية بلجنة مراقبة الاتفاق

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