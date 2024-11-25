أدرعي لسكان حلتا الجنوبية: لإخلاء منازلكم فورًا

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان وتحديدًا في قرية حلتا
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المنطقة ولا ننوي المساس بكم
🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.
🔸كل من… pic.twitter.com/ahXp7dzaVz
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024
#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان وتحديدًا في قرية حلتا
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المنطقة ولا ننوي المساس بكم
🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.
🔸كل من… pic.twitter.com/ahXp7dzaVz