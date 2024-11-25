أدرعي لسكان حلتا الجنوبية: لإخلاء منازلكم فورًا

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان وتحديدًا في قرية حلتا



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المنطقة ولا ننوي المساس بكم



🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.



🔸كل من… pic.twitter.com/ahXp7dzaVz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا الى سكان حلتا الجنوبية.وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":"إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية حلتا:-نشاطات حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في هذه المنطقة ولا ننوي المساس بكم.-من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.-كل من موجود بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.-يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".