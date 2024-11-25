الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ادرعي: استهدفنا مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية

خبر عاجل
2024-11-25 | 04:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
ادرعي: استهدفنا مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
2min
ادرعي: استهدفنا مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي شنّ غارات استهدفت مقرات عسكرية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":

-شنت طائرات حربية لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية غارات قبل قليل على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله.

-تأتي هذه الغارات في اطار ضربات الجيش الاسرائيلي التي تستهدف قدرات حزب الله لتنفيذ مخططات ضد دولة إسرائيل وفي إطار الجهود الرامية لتدمير مواقع الانتاج ومستودعات الأسلحة التي أقامها حزب الله على مدار السنوات الماضية في منطقة الضاحية. 
 
-جميع الأهداف التي تم ضربها وضعت بشكل متعمد من قبل حزب الله في قلب المناطق المدنية بما يشكل دليلًا آخر على استخدام حزب الله السخيف بسكان لبنان دروعًا بشرية. 

-قبل الغارات اتخذت خطوات عديدة من شأنها تقليص امكانية اصابة المدنيين شملت جمع معلومات استخبارية مسبقة واستخدام الاستطلاع الجوي وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان من المنطقة".

أخبار لبنان

خبر عاجل

استهدفنا

مقرات

قيادة

عسكرية

تابعة

الضاحية

LBCI التالي
وصول طائرة مساعدات قطرية إلى مطار بيروت
غارتان اسرائيليتان على الضاحية الجنوبية لبيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-11-21

أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية

LBCI
خبر عاجل
2024-11-17

أدرعي: استهدفنا مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-06

أفيخاي أدرعي: هاجمنا بتوجيه استخباري دقيق مقرات قيادة ومستودعات أسلحة وبنى عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
2024-11-22

أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة لحزب الله في الضاحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:26

تحذير من أدرعي الى سكان صور

LBCI
أخبار لبنان
07:18

أدرعي إلى سكان النبطية: لإخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها

LBCI
أخبار لبنان
06:34

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني

LBCI
خبر عاجل
05:19

وصول طائرة مساعدات قطرية إلى مطار بيروت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:13

ادرعي: استهدفنا مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية

LBCI
خبر عاجل
03:34

غارتان اسرائيليتان على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
آخر الأخبار
05:01

"هيومن رايتس ووتش": على الحكومة الأميركية تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الغارات غير القانونية المتكررة على المدنيين التي قد تجعل المسؤولين الأميركيين متواطئين في ارتكاب جرائم حرب

LBCI
آخر الأخبار
06:17

هيئة البث الإسرائيلية: حكم بالسجن 12 عامًا على فتى يبلغ من العمر 14 عامًا نفّذ هجومًا في القدس قبل نحو عامين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:28

هوكستين إلى واشنطن بعد الخلاف حول نقاط مع إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:04

في قضاء صور... اعتداءات إسرائيلية مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:01

المشهد من مشارف الضاحية...

LBCI
حال الطقس
01:08

منخفض جويّ على لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:58

"تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار"... هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:54

الإجتماع الإسرائيلي ناقش 3 نقاط أساسية... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان أمام فرصة التأهل المبكر إلى كأس آسيا ٢٠٢٥ لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحاخام المختفي في الإمارات وجد مقتولا... وهذه القصة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أطباء بلا حدود الى جانب الناس في لبنان رغم كل التحديات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:20

أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
14:45

الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق

LBCI
خبر عاجل
09:56

مصادر متابعة لملف التفاوض:اسرائيل ابلغت هوكشاتين بعد وصوله الى واشنطن اعتراضها على وجود فرنسا بلجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف بحجة دعمها لقرار المدعي العام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ولبنان متمسك بالحضور الفرنسي وما من عقبات اخرى لإعلان الاتفاق

LBCI
خبر عاجل
14:43

هوكستين يؤكد للـLBCI أن ما حٌكي عن أن إسرائيل أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان "ليس دقيقا"

LBCI
خبر عاجل
10:48

حصيلة جديدة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا

LBCI
أخبار لبنان
07:51

أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة

LBCI
خبر عاجل
16:20

أمال شحادة: الدافع لهذا الاجتماع هو أن إسرائيل تخشى بأنه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في غضون أيام فإن واشنطن ستسحب يدها من الوساطة بين لبنان واسرائيل

LBCI
خبر عاجل
02:33

تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More