ادرعي: استهدفنا مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي شنّ غارات استهدفت مقرات عسكرية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":



-شنت طائرات حربية لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية غارات قبل قليل على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله.



-تأتي هذه الغارات في اطار ضربات الجيش الاسرائيلي التي تستهدف قدرات حزب الله لتنفيذ مخططات ضد دولة إسرائيل وفي إطار الجهود الرامية لتدمير مواقع الانتاج ومستودعات الأسلحة التي أقامها حزب الله على مدار السنوات الماضية في منطقة الضاحية.



-جميع الأهداف التي تم ضربها وضعت بشكل متعمد من قبل حزب الله في قلب المناطق المدنية بما يشكل دليلًا آخر على استخدام حزب الله السخيف بسكان لبنان دروعًا بشرية.



-قبل الغارات اتخذت خطوات عديدة من شأنها تقليص امكانية اصابة المدنيين شملت جمع معلومات استخبارية مسبقة واستخدام الاستطلاع الجوي وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان من المنطقة".