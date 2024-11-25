الحلبي يمدد التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية حتى 6 كانون الأول

أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي أن المدارس الخاصة التي اختارت التعليم الحضوري ملزمة بتوفير التعليم من بعد بصورة متلازمة مع التعليم الحضوري تلبية لطلب الأهل، مكررًا أنه مدد مفاعيل التعميم الذي كان أصدره في وقت سابق بهذا الخصوص حتى نهاية شهر كانون الأول المقبل.



ومن جهة ثانية ، فقد مدد الوزير الحلبي فترة تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية حتى 6 كانون الأول ضمنًا.

