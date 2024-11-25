تحذير إسرائيلي لسكان الغبيري وحدث بيروت...

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸الغبيري

🔸حدث بيروت



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/AzA8RFCV9p — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024

أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا عاجلًا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:- الغبيري- حدث بيروت.