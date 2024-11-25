مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر للـLBCI: تقدم بناء في المفاوضات التي أجراها هوكستين لكن لا يمكن القول إن الأمر قد انتهى إلى حين انتهائه

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