مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر للـLBCI: اتفاق لمدة 60 يوما لوقف اطلاق النار وخلالها ستستمر المفاوضات لاتفاق اوسع مع بدء بانتشار تدريجي للجيش اللبناني في الجنوب والعدد غير متوفر حتى الآن اضافة الى تفكيك بنية حزب الله العسكرية

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