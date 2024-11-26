مصادر حكومية للـLBCI: الإعلان عن الاتفاق سيتم غدًا من السراي الحكوميّ

أدرعي يطلب من سكان الضاحية الجنوبية إخلاء هذه المباني

أدرعي يطلب من سكان الضاحية الجنوبية إخلاء هذه المباني

الجيش الإسرائيلي: الغارات في الضاحية تهدف إلى استهداف قدرة المجلس التنفيذي لتوجيه ودعم عناصر حزب الله وأعماله إلى جانب ضرب محاولته إعمار قدراته العسكرية