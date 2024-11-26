أمال شحادة: عند الخامسة سيعقد الاجتماع لمجلس الوزاريّ المصغّر وليس الحكومة لأنّ نتنياهو يريد تمرير اتفاق وقف إطلاق النار

آمال شحادة: نتنياهو يجري مشاورات مع بعض الوزراء الذي يرفضون اتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان وعددهم لا يتخطى الثلاثة وزراء ويبدو أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيصوت لصالح هذا الاتفاق

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