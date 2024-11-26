أدرعي: قضينا على قائد العمليات في قطاع الساحل في حزب الله

#عاجل 🔻جيش الدفاع يواصل استهداف القيادات الميدانية في حزب الله: القضاء على قائد العمليات في قطاع الساحل لحزب الله



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على منطقة صور وقضت على الارهابي المدعو أحمد صبحي هزيمة قائد العمليات في قطاع الساحل لدى حزب الله.



🔸وكان المدعو هزيمة يشرف على… pic.twitter.com/QxkxNqeexh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي قضى على قائد العمليات في قطاع الساحل في حزب الله.وكتب ادرعي عبر موقع "إكس":"الجيش الاسرائيلي يواصل استهداف القيادات الميدانية في حزب الله: القضاء على قائد العمليات في قطاع الساحل في حزب الله.-أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على منطقة صور وقضت على أحمد صبحي هزيمة قائد العمليات في قطاع الساحل في حزب الله.-وكان المدعو هزيمة يشرف على مخططات عديدة ومن بينها مخططات اقتحام الحدود وعمليات إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو بلدات اسرائيلة انطلاقًا من القطاع الغربي قبل عملية سهام الشمال. وكان المدعو هزيمة يشغل منصبه خلفًا للقائد السابق الذي تم القضاء عليه في 17 من تشرين الاول 2024.-يعتبر هذا الاستهداف ضربة اخرى لقدرات حزب الله في تنفيذ عمليات من جنوب لبنان نحو الجبهة الداخلية الاسرائيلية على الحدود الشمالية".