أدرعي: عثرنا على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية في منطقة وادي السلوقي ونهر الليطاني

#عاجل 🔴 قوات الفرقة 91 في منطقة وادي السلوقي ونهر الليطاني وتعثر على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية وتقوم بتدميرها وسط المنطقة الوعرة والجبلية في لبنان



🔸قوات الفرقة 91 تواصل عمليات التمشيط لتطهير أوكار الإرهاب، وبحثًا عن الوسائل القتالية ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية… pic.twitter.com/4MHlYqCGJI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الفرقة 91 في الجيش الاسرائيلي في منطقة وادي السلوقي ونهر الليطاني وعثرت على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية، وأنها تقوم بتدميرها وسط المنطقة الوعرة والجبلية في لبنان.وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":"قوات الفرقة 91 تواصل عمليات التمشيط لتطهير ما وصفة بـ"أوكار الإرهاب"، وبحثًا عن الوسائل القتالية ومنصات إطلاق الصواريخ وسط المناطق الوعرة، والحضرية والجبلية جنوب لبنان والتي تم منها تنفيذ مخططات استهدفت بلدات الشمال.-وداهمت قوات لواء الكوماندوز في منطقة وادي السلوقي بنى تحتية، حيث عثرت القوات على مئات الوسائل القتالية وصادرتها كما عثرت على عشرات البنى التحتية تحت الأرض وعلى العشرات من منصات إطلاق الصواريخ الجاهزة للإطلاق.-وفي منطقة نهر الليطاني داهمت قوات لواء "ألكسندروني" العديد من البنى التحتية التي تمت تخبئتها وسط تضاريس مركبة وذلك بناءً على ورود مؤشرات استخباراتية. وهاجم المقاتلون أهداف عدة، وخاضوا معارك وجهًا لوجه أمام مخربين، وعثروا على العشرات من منصات إطلاق الصواريخ، وآلاف القذائف الصاروخية والصواريخ، ومخازن السلاح المخبأة على سفوح الجبل والتي شملت المدافع أيضًا ودمروها".-قوات الفرقة 91 تواصل نشاطها الهجومي إلى جانب مهامها الدفاعية في المنطقة الشمالية".