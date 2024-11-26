معلومات للـLBCI: ميقاتي سيعلن موقفا بشأن الاتفاق مساء اليوم والحكومة ستناقشه غدا

أفادت معلومات للـLBCI، بأنه بعد انتهاء جلسة الحكومة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم وصدور قرار عنها متعلق بإتفاق وقف اطلاق النار سيعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي موقفا من الاتفاق مساء هذا اليوم.



ولفتت المعلومات الى أن الحكومة ستجتمع غدا لمناقشة القرار، في حين تشير المعلومات الى نصاب الثلثين قد يؤمن لعقد الجلسة، الذي يتألف من ١٦ وزيراً بغياب وزراء التيار الـ٤ بسبب وجودهم خارج البلاد، مع ارجحية تغيّب وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم إعتراضًا على ما يحكى من تجاوز لدوره بموضوع خطة انتشار الجيش عند الحدود الجنوبية.