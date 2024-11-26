أدرعي لسكان الناقورة: لإخلاء منازلكم فورًا

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي تحذيرا الى سكان الناقورة.



وكتب ادرعي عبر موقع "إكس":



"عاجل إلى سكان جنوب لبنان في الناقورة:



-نشاطات حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم.



-من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.



-كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.



-يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".