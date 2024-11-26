سلسلة تحذيرات من أدرعي لسكان الضاحية...

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي سلسلة تحذيرات لسكان الضاحية الجنوبية وتحديدا في الحدت وبرج البراجنة وحارة حريك والغبيري.

#عاجل 1/6 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الحدث



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/ZssawP3Mxs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

#عاجل 2/6 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸برج البراجنة

🔸حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/vZN6csxnFY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

#عاجل 3/6 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/Z25bXudn2H — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

#عاجل 4/6 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/wfVBNT2DyF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

#عاجل 5/6 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/cvZp95Qw5m — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024