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إذاعة الجيش الإسرائيلي: هجوم جوي نهائي واسع متوقع في الساعات المقبلة على البنية التحتية لحزب الله في الضاحية
خبر عاجل
2024-11-26 | 08:13
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: هجوم جوي نهائي واسع متوقع في الساعات المقبلة على البنية التحتية لحزب الله في الضاحية
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