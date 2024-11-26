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القناة 13 الإسرائيلية: بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

خبر عاجل
2024-11-26 | 09:30
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القناة 13 الإسرائيلية: بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
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القناة 13 الإسرائيلية: بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

خبر عاجل

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