تحذير اسرائيلي لسكان صيدا وصور

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي تحذيرا الى سكان صور وصيدا.



وكتب ادرعي عبر موقع "إكس":



"إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة منطقتيْ صور وصيدا وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها.



-أنتم موجودن بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي بقوة على المدى الزمني القريب.



-من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".