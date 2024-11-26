تحذير اسرائيلي لسكان بعلبك وقصرنبا في البقاع

#عاجل انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸بعلبك
🔸قصرنبا
⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن جيش الدفاع غارات ليستهدف… pic.twitter.com/bXct7onXzS
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024
#عاجل انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸بعلبك
🔸قصرنبا
⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن جيش الدفاع غارات ليستهدف… pic.twitter.com/bXct7onXzS