تحذير اسرائيلي لسكان بعلبك وقصرنبا في البقاع

#عاجل انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸بعلبك

🔸قصرنبا



⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن جيش الدفاع غارات ليستهدف… pic.twitter.com/bXct7onXzS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي تحذيرا الى سكان بعلبك وقصرنبا في البقاع.وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":"انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:-بعلبك-قصرنبا-أنتم موجودن بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن الجيش الاسرائيلي غارات ليستهدف الطوابق المحددة التي تقع فيها البنى المحددة.-فمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة 100 متر".