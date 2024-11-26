أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة ومستودعات أسلحة لحزب الله في الناقورة وياطر

أعلن المتحدث الجيش الاسرائيلي يواصل شنّ غارات على جنوب لبنان استهدفت مقرات قيادة ومستودعات أسلحة لحزب الله.



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":



-أغارت طائرات حربية لسلاح الجو اليوم على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة عسكرية لحزب الله في منطقتيْ الناقورة وياطر.



-كما تم استهداف مبنى عسكري تابع للوحدة الجوية في حزب الله المسؤولة أيضًا عن إطلاق المسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية.



-خلال اليوم هاجمت طائرات حربية نحو 20 منصة صاروخية ومن بينها تلك التي استخدمت في عمليات الإطلاق نحو منطقة خليج حيفا والجليل الغربي في وقت سابق اليوم".