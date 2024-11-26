أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة ومستودعات أسلحة لحزب الله في الناقورة وياطر

#عاجل جيش الدفاع يواصل شن غارات على جنوب لبنان: استهداف مقرات قيادة ومستودعات أسلحة لحزب الله
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو اليوم على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة عسكرية لحزب الله في منطقتيْ الناقورة وياطر.
🔸كما تم استهداف مبنى عسكري تابع للوحدة الجوية في حزب الله المسؤولة… pic.twitter.com/FPpqi6JmpT
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024
#عاجل جيش الدفاع يواصل شن غارات على جنوب لبنان: استهداف مقرات قيادة ومستودعات أسلحة لحزب الله
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو اليوم على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة عسكرية لحزب الله في منطقتيْ الناقورة وياطر.
🔸كما تم استهداف مبنى عسكري تابع للوحدة الجوية في حزب الله المسؤولة… pic.twitter.com/FPpqi6JmpT