أدرعي: عثرنا على مئات الصواريخ والمجمعات تحت الارض في الليطاني ودمرناها

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن قوات وحدة شلداغ في منطقة نهر الليطاني عثرت على مئات الصواريخ والمجمعات تحت الارض ودمرتها.



وكتب ادرعي عبر موقع "إكس":



-عملت قوات وحدة شلداغ لأول مرة في منطقة نهر الليطاني في مناطق جديدة وفي عمق منطقة جنوب لبنان، حيث عملت قوات الوحدة على اكتشاف وتدمير مجمعات تابعة لحزب الله والتي استخدمت لتنفيذ مخططات عديدة في الأشهر الماضية نحو الأراضي الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي.



-خلال العمليات، داهمت القوات مواقع عدة فوق وتحت الارض، حيث تمكنت من تدمير بنى تحت الارض ومئات القذائف الصاروخية بعيدة وقصيرة المدى بالإضافة إلى قاذفات اطلاق متعددة الفوهات كانت جاهزة للإطلاق إلى جانب مجمعات تحت الارض كانت تحتوي على الكثير من العتاد القتالي ومستودعات الأسلحة".