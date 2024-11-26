أدرعي: عثرنا على مئات الصواريخ والمجمعات تحت الارض في الليطاني ودمرناها

#عاجل قوات وحدة شلداغ في منطقة نهر الليطاني: القوات تعثر على مئات القذائف الصاروخية والمجمعات تحت الارض وتدمرها
🔸عملت قوات وحدة شلداغ لأول مرة في منطقة نهر الليطاني في مناطق جديدة وفي عمق منطقة جنوب لبنان حيث عملت قوات الوحدة لاكتشاف وتدمير مجمعات إرهاببة تابعة لحزب الله والتي… pic.twitter.com/oCURLS5fSe
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024
#عاجل قوات وحدة شلداغ في منطقة نهر الليطاني: القوات تعثر على مئات القذائف الصاروخية والمجمعات تحت الارض وتدمرها
🔸عملت قوات وحدة شلداغ لأول مرة في منطقة نهر الليطاني في مناطق جديدة وفي عمق منطقة جنوب لبنان حيث عملت قوات الوحدة لاكتشاف وتدمير مجمعات إرهاببة تابعة لحزب الله والتي… pic.twitter.com/oCURLS5fSe