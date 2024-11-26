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1
o
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11
o
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12
o
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o
كسروان
12
o
متن
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نتانياهو: هذه الليلة نعطي الموافقة على وقف اطلاق النار واذا قام حزب الله باعادة البنى الارهابية عند الحدود فسنضرب واذا أعاد الأنفاق فسنهاجم ونعيد الحرب وسنرد على كل خرق بقوة
خبر عاجل
2024-11-26 | 13:18
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نتانياهو: هذه الليلة نعطي الموافقة على وقف اطلاق النار واذا قام حزب الله باعادة البنى الارهابية عند الحدود فسنضرب واذا أعاد الأنفاق فسنهاجم ونعيد الحرب وسنرد على كل خرق بقوة
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