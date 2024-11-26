نتانياهو: هذه الليلة نعطي الموافقة على وقف اطلاق النار واذا قام حزب الله باعادة البنى الارهابية عند الحدود فسنضرب واذا أعاد الأنفاق فسنهاجم ونعيد الحرب وسنرد على كل خرق بقوة

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