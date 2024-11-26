نتنياهو: هناك 3 أسباب دفعتنا الى القبول بوقف اطلاق النار وهي التركيز على ايران واعادة تأهيل جيشنا والتسلح وفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة

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