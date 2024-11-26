آمال شحادة للـLBCI: الاتفاق يشمل الأراضي اللبنانية كافة واسرائيل تعوّل على اللجنة التي ستتابع مراقبة الاتفاق وكلمة نتانياهو محاولة لتهدئة سكان الشمال الذين كان قد اجتمع معهم بعد الكابنيت الاسرائيلي

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