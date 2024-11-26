الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...

نشر الإعلام الإسرائيلي إتفاق وقف إطلاق النار الكامل بين إسرائيل ولبنان، وتضمنت بنوده التالي:



"- لن يقوم حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بأي عمل هجومي ضد إسرائيل.



- إسرائيل، بدورها، لن تنفذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك من البر والجو والبحر.



- تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.



- لا تنفي هذه الالتزامات حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حق الدفاع الذاتي.



- ستكون القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان الجهة المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان.



- سيكون كل بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.



- سيتم تفكيك كافة المنشآت غير القانونية المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد المتعلقة بها.



- سيتم تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية، وستتم مصادرة أي أسلحة غير قانونية لا تتماشى مع هذه الالتزامات.



- سيتم تشكيل لجنة مقبولة على إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.



- ستقوم إسرائيل ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاك محتمل لهذه الالتزامات إلى اللجنة وقوة "يونيفيل" (القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان).



- ستنشر لبنان قواتها الأمنية الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود، ونقاط العبور، والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية وفقًا لخطة الانتشار.



- ستقوم إسرائيل بسحب قواتها تدريجيًا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق خلال فترة تصل إلى 60 يومًا."