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الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...

خبر عاجل
2024-11-26 | 13:35
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الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
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الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...

نشر الإعلام الإسرائيلي إتفاق وقف إطلاق النار الكامل بين إسرائيل ولبنان، وتضمنت بنوده التالي:

"- لن يقوم حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بأي عمل هجومي ضد إسرائيل.

- إسرائيل، بدورها، لن تنفذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك من البر والجو والبحر.

- تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

- لا تنفي هذه الالتزامات حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حق الدفاع الذاتي.

- ستكون القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان الجهة المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان.

- سيكون كل بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.

- سيتم تفكيك كافة المنشآت غير القانونية المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد المتعلقة بها.

- سيتم تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية، وستتم مصادرة أي أسلحة غير قانونية لا تتماشى مع هذه الالتزامات.

- سيتم تشكيل لجنة مقبولة على إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

- ستقوم إسرائيل ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاك محتمل لهذه الالتزامات إلى اللجنة وقوة "يونيفيل" (القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان).

- ستنشر لبنان قواتها الأمنية الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود، ونقاط العبور، والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية وفقًا لخطة الانتشار.

- ستقوم إسرائيل بسحب قواتها تدريجيًا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق خلال فترة تصل إلى 60 يومًا."

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