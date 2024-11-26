مصادر مقربة من ميقاتي تقول إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ عند الخامسة من صباح الأربعاء في حين يؤكد الجانب الإسرائيلي أنه عند العاشرة صباحًا

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