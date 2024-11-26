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فضل الله للـ LBCI: الورقة الاميركية الاساسية التي حملها هوكشتاين الى لبنان ادخل عليها لبنان تعديلات عدة وعلى اساسها حصل الاتفاق على وقف الاعمال العدائية ونحن في مرحلتها الاولى الان

خبر عاجل
2024-11-26 | 15:49
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فضل الله للـ LBCI: الورقة الاميركية الاساسية التي حملها هوكشتاين الى لبنان ادخل عليها لبنان تعديلات عدة وعلى اساسها حصل الاتفاق على وقف الاعمال العدائية ونحن في مرحلتها الاولى الان
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فضل الله للـ LBCI: الورقة الاميركية الاساسية التي حملها هوكشتاين الى لبنان ادخل عليها لبنان تعديلات عدة وعلى اساسها حصل الاتفاق على وقف الاعمال العدائية ونحن في مرحلتها الاولى الان

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