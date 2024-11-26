مسؤول أميركي كبير: أميركا ستعمل مع الجيش اللبناني للتأكد من وقف الانتهاكات المحتملة ولجنة فنية عسكرية تضم جيوشا أخرى ستوفر التدريب على المعدات والدعم المالي للجيش اللبناني

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