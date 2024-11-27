معلومات للـLBCI: وزراء مقاطعون سيشاركون اليوم في جلسة مجلس الوزراء تأكيدًا على أهمية التضامن الوطني

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الجيش الإسرائيلي: رصد عدة مركبات في الأراضي اللبنانية على متنها مشتبه بهم في منطقة محظورة وأطلقنا النار لمنع المشتبه بهم من الوصول إلى المنطقة مما دفعهم للمغادرة