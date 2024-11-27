الجيش الإسرائيلي: رصد عدة مركبات في الأراضي اللبنانية على متنها مشتبه بهم في منطقة محظورة وأطلقنا النار لمنع المشتبه بهم من الوصول إلى المنطقة مما دفعهم للمغادرة

معلومات للـLBCI: لقاء يجمع سفراء الخماسية ظهر الغد في قصر الصنوبر مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان

معلومات للـLBCI: لقاء يجمع سفراء الخماسية ظهر الغد في قصر الصنوبر مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان

معلومات للـLBCI: وزراء مقاطعون سيشاركون اليوم في جلسة مجلس الوزراء تأكيدًا على أهمية التضامن الوطني