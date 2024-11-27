معلومات للـLBCI: لقاء يجمع سفراء الخماسية ظهر الغد في قصر الصنوبر مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان

التالي

وزير الدفاع للجزيرة: سنزيد عدد قوات الجيش اللبناني في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري وملتزمون بالقرارات الدولية وسيادتنا تقوم على وصول جيشنا إلى حدودنا الجنوبية