وزارة الدفاع الإسرائيلية: الوزير كاتس أوعز للجيش بالتحرك فورًا ضد كل من يعرض قواتنا في جنوب لبنان للخطر

النائب تيمور جنبلاط في بكركي على رأس وفد للقاء البطريرك الراعي

النائب تيمور جنبلاط في بكركي على رأس وفد للقاء البطريرك الراعي

وزير الدفاع للجزيرة: سنزيد عدد قوات الجيش اللبناني في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري وملتزمون بالقرارات الدولية وسيادتنا تقوم على وصول جيشنا إلى حدودنا الجنوبية