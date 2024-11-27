النائب تيمور جنبلاط في بكركي على رأس وفد للقاء البطريرك الراعي

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة إبل السقي - الجنوب ما بين الساعة 13:00 والساعة 14:00

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة إبل السقي - الجنوب ما بين الساعة 13:00 والساعة 14:00

وزارة الدفاع الإسرائيلية: الوزير كاتس أوعز للجيش بالتحرك فورًا ضد كل من يعرض قواتنا في جنوب لبنان للخطر