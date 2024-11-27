الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش أغلق كافة المداخل المؤدية إلى بلدة الخيام بسبب عدم إنسحاب القوات الإسرائيلية منها بعد

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بايدن: خلال الأيام المقبلة ستبذل أميركا جهدًا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة