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بايدن: خلال الأيام المقبلة ستبذل أميركا جهدًا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة

خبر عاجل
2024-11-27 | 07:07
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بايدن: خلال الأيام المقبلة ستبذل أميركا جهدًا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة
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بايدن: خلال الأيام المقبلة ستبذل أميركا جهدًا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة

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