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طائرة مساعدات كويتية تصل الى لبنان
خبر عاجل
2024-11-27 | 07:20
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طائرة مساعدات كويتية تصل الى لبنان
وصلت بعد ظهر اليوم الى مبنى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة كويتية تنقل على متنها مساعدات ومستلزمات إغاثية الى لبنان.
وقد استقبلها على أرض المطار، القائم بالأعمال في السفارة الكويتية لدى لبنان الوزير المفوض عبد الله شاهين وتسلمها الصليب الأحمر اللبناني.
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مساعدات
كويتية
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