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كهرباء لبنان: بدء عمليات إصلاح ومسح الشبكة المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي

خبر عاجل
2024-11-27 | 08:01
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كهرباء لبنان: بدء عمليات إصلاح ومسح الشبكة المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي
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كهرباء لبنان: بدء عمليات إصلاح ومسح الشبكة المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها ومع توقف الأعمال العدائية للعدو الإسرائيلي صباح اليوم، بدأت على الفور بإطلاق عمليات إصلاح ومسح شاملة في مختلف المناطق اللبنانية المتضررة لإصلاح وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية، وإعداد على أثرها خطة متكاملة للإصلاح والصيانة الشاملة وإعادة ربط جميع أوصال الشبكة على مستويي النقل والتوزيع بأسرع وقت ممكن.

وأفادت في بيان، بأنه كما تم إجراء مناورات على شبكة النقل لإعادة ربط محطة التحويل الرئيسية 220 ك.ف. في بعلبك وتغذيتها بالتيار الكهربائي يوم الأحد الواقع فيه 24/11/2024، فإنه من المرتقب اليوم انتهاء المناورات على الشبكة أيضا بما يسمح في إعادة ربط محطتي التحويل الرئيسيتين 66 ك.ف. في اللبوة والهرمل وتغذيتهما بالتيار الكهربائي مجددًا، على أن تتبعها بالتوازي تباعا مختلف محطات التحويل الرئيسية الموضوعة قسرا خارج الخدمة.

وأشار البيان، إلى أن المؤسسة وخلال فترة الظروف الصعبة الناتجة عن الأعمال العدائية التي شهدها لبنان، لم تتوقف فرقها الفنية في مديريات النقل والتوزيع، بالتعاون مع الشركات المتعهدة وبالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية كما والصليب الأحمر الدولي، عن تنفيذ الإصلاحات الضرورية على كل من شبكتي النقل والتوزيع ضمن الإمكانات المتاحة لديها في كل المناطق المتضررة على الأراضي اللبنانية، بهدف الحد من تأثير الأضرار على الشبكة الكهربائية وضمان استمرار توفير الخدمة للمواطنين بحده الأدنى قدر المستطاع، مع تأكيدها أن هدفها الأساسي كان ولا يزال في هذه المرحلة الصعبة والحساسة هو الحفاظ على استمرارية التغذية لأطول فترة ممكنة بحدود 4 إلى 6 ساعات يوميا، وتزويد المرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، مراكز إيواء وإغاثة، مستشفيات، إدارات رسمية...) بالطاقة الكهربائية لتسيير شؤون البلاد بما يسمح بعبور وتخطي المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.

ونظرًا للحجم الكبير للأضرار التي تعرضت له مختلف المنشآت الكهربائية في لبنان سيما على مستويي النقل والتوزيع، دعت مؤسسة كهرباء لبنان المجتمعين الدولي والعربي، وكذلك وكالات التمويل الدولية وصناديق التمويل العربية المهتمة والراغبة، إلى تقديم الدعم العيني اللازم للإسراع في عمليات الإصلاح وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية على مستوى البلاد. وأشار الى أن هذا الدعم يشكل جزءًا أساسيا من جهود إعادة الإعمار واستعادة البنية التحتية الكهربائية الحيوية التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان التزامها الكامل بخدمة المواطنين وتوفير الكهرباء بالرغم من كل التحديات، مثمنة دعم الجهات المحلية والدولية الذي يعزز قدرتها على تحقيق هذا الهدف.

أخبار لبنان

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كهرباء لبنان

إصلاح

الشبكة الكهربائية

العدوان الإسرائيلي

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