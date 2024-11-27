الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كهرباء لبنان: بدء عمليات إصلاح ومسح الشبكة المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي
خبر عاجل
2024-11-27 | 08:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
كهرباء لبنان: بدء عمليات إصلاح ومسح الشبكة المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها ومع توقف الأعمال العدائية للعدو الإسرائيلي صباح اليوم، بدأت على الفور بإطلاق عمليات إصلاح ومسح شاملة في مختلف المناطق اللبنانية المتضررة لإصلاح وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية، وإعداد على أثرها خطة متكاملة للإصلاح والصيانة الشاملة وإعادة ربط جميع أوصال الشبكة على مستويي النقل والتوزيع بأسرع وقت ممكن.
وأفادت في بيان، بأنه كما تم إجراء مناورات على شبكة النقل لإعادة ربط محطة التحويل الرئيسية 220 ك.ف. في بعلبك وتغذيتها بالتيار الكهربائي يوم الأحد الواقع فيه 24/11/2024، فإنه من المرتقب اليوم انتهاء المناورات على الشبكة أيضا بما يسمح في إعادة ربط محطتي التحويل الرئيسيتين 66 ك.ف. في اللبوة والهرمل وتغذيتهما بالتيار الكهربائي مجددًا، على أن تتبعها بالتوازي تباعا مختلف محطات التحويل الرئيسية الموضوعة قسرا خارج الخدمة.
وأشار البيان، إلى أن المؤسسة وخلال فترة الظروف الصعبة الناتجة عن الأعمال العدائية التي شهدها لبنان، لم تتوقف فرقها الفنية في مديريات النقل والتوزيع، بالتعاون مع الشركات المتعهدة وبالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية كما والصليب الأحمر الدولي، عن تنفيذ الإصلاحات الضرورية على كل من شبكتي النقل والتوزيع ضمن الإمكانات المتاحة لديها في كل المناطق المتضررة على الأراضي اللبنانية، بهدف الحد من تأثير الأضرار على الشبكة الكهربائية وضمان استمرار توفير الخدمة للمواطنين بحده الأدنى قدر المستطاع، مع تأكيدها أن هدفها الأساسي كان ولا يزال في هذه المرحلة الصعبة والحساسة هو الحفاظ على استمرارية التغذية لأطول فترة ممكنة بحدود 4 إلى 6 ساعات يوميا، وتزويد المرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، مراكز إيواء وإغاثة، مستشفيات، إدارات رسمية...) بالطاقة الكهربائية لتسيير شؤون البلاد بما يسمح بعبور وتخطي المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.
ونظرًا للحجم الكبير للأضرار التي تعرضت له مختلف المنشآت الكهربائية في لبنان سيما على مستويي النقل والتوزيع، دعت مؤسسة كهرباء لبنان المجتمعين الدولي والعربي، وكذلك وكالات التمويل الدولية وصناديق التمويل العربية المهتمة والراغبة، إلى تقديم الدعم العيني اللازم للإسراع في عمليات الإصلاح وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية على مستوى البلاد. وأشار الى أن هذا الدعم يشكل جزءًا أساسيا من جهود إعادة الإعمار واستعادة البنية التحتية الكهربائية الحيوية التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان التزامها الكامل بخدمة المواطنين وتوفير الكهرباء بالرغم من كل التحديات، مثمنة دعم الجهات المحلية والدولية الذي يعزز قدرتها على تحقيق هذا الهدف.
أخبار لبنان
خبر عاجل
كهرباء لبنان
إصلاح
الشبكة الكهربائية
العدوان الإسرائيلي
التالي
الجيش: الحفاظ على سلامة المواطنين مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
مسؤول أميركي كبير: أميركا ستعمل مع الجيش اللبناني للتأكد من وقف الانتهاكات المحتملة ولجنة فنية عسكرية تضم جيوشا أخرى ستوفر التدريب على المعدات والدعم المالي للجيش اللبناني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-11-13
بلدية صور وكهرباء لبنان تابعتا إصلاح الاعطال على الشبكة جراء الغارات المعادية المتتالية على المدينة
أمن وقضاء
2024-11-13
بلدية صور وكهرباء لبنان تابعتا إصلاح الاعطال على الشبكة جراء الغارات المعادية المتتالية على المدينة
0
آخر الأخبار
04:34
بري: لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي
آخر الأخبار
04:34
بري: لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي
0
صحف اليوم
2024-11-24
مصدر لبنانيّ لـ “الأنباء الكويتية”: العدوان الإسرائيليّ على البسطا بين تصعيد جديد وتمهيد لهدنة
صحف اليوم
2024-11-24
مصدر لبنانيّ لـ “الأنباء الكويتية”: العدوان الإسرائيليّ على البسطا بين تصعيد جديد وتمهيد لهدنة
0
أخبار لبنان
2024-11-23
مصلحة الليطاني: انجاز صيانة وإصلاح شبكات التوتر العالي لخط معملي الاولي وجون
أخبار لبنان
2024-11-23
مصلحة الليطاني: انجاز صيانة وإصلاح شبكات التوتر العالي لخط معملي الاولي وجون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:40
الجيش يباشر بتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني (صور)
خبر عاجل
08:40
الجيش يباشر بتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني (صور)
0
خبر عاجل
08:18
التحكم المروري: اعادة تحويل وجهة السير على الطريق البحرية لتصبح وجهتها من بيروت باتجاه جونية
خبر عاجل
08:18
التحكم المروري: اعادة تحويل وجهة السير على الطريق البحرية لتصبح وجهتها من بيروت باتجاه جونية
0
خبر عاجل
07:32
بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه
خبر عاجل
07:32
بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه
0
خبر عاجل
07:20
طائرة مساعدات كويتية تصل الى لبنان
خبر عاجل
07:20
طائرة مساعدات كويتية تصل الى لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
00:22
توجيهات من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية الى الأهالي من أجل عودة آمنة
أمن وقضاء
00:22
توجيهات من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية الى الأهالي من أجل عودة آمنة
0
آخر الأخبار
04:34
بري: لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي
آخر الأخبار
04:34
بري: لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
06:55
مخزومي: المطلوب إعادة تنظيم الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن
أخبار لبنان
06:55
مخزومي: المطلوب إعادة تنظيم الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن
0
خبر عاجل
03:25
وزير الدفاع للجزيرة: سنزيد عدد قوات الجيش اللبناني في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري وملتزمون بالقرارات الدولية وسيادتنا تقوم على وصول جيشنا إلى حدودنا الجنوبية
خبر عاجل
03:25
وزير الدفاع للجزيرة: سنزيد عدد قوات الجيش اللبناني في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري وملتزمون بالقرارات الدولية وسيادتنا تقوم على وصول جيشنا إلى حدودنا الجنوبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
0
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
08:35
في النبطية... حركة العودة بدأت منذ الصباح
أخبار لبنان
08:35
في النبطية... حركة العودة بدأت منذ الصباح
0
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
16:52
بعد اعلان وقف اطلاق النار... إليكم أبرز التطورات السياسية والميدانية في اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
16:52
بعد اعلان وقف اطلاق النار... إليكم أبرز التطورات السياسية والميدانية في اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
16:40
كيف تبدو الصورة في بيروت حاليا؟
تقارير نشرة الاخبار
16:40
كيف تبدو الصورة في بيروت حاليا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إليكم الوضع في الضاحية الآن
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إليكم الوضع في الضاحية الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بينما لبنان يغرق في الانهيار.. اقتصاد إسرائيل يزدهر رغم الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بينما لبنان يغرق في الانهيار.. اقتصاد إسرائيل يزدهر رغم الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية للـLBCI: أبعاد المحكمة قانونية ولا علاقة لها بالسياسة
تقارير نشرة الاخبار
14:23
المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية للـLBCI: أبعاد المحكمة قانونية ولا علاقة لها بالسياسة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
21:12
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب
أخبار لبنان
21:12
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب
2
خبر عاجل
09:48
النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار
خبر عاجل
09:48
النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار
3
خبر عاجل
13:35
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
خبر عاجل
13:35
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
4
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
5
خبر عاجل
07:32
بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه
خبر عاجل
07:32
بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه
6
خبر عاجل
09:47
الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله
خبر عاجل
09:47
الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله
7
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
8
خبر عاجل
10:17
تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط
خبر عاجل
10:17
تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More