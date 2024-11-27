التحكم المروري: اعادة تحويل وجهة السير على الطريق البحرية لتصبح وجهتها من بيروت باتجاه جونية

الجيش: الحفاظ على سلامة المواطنين مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

الجيش: الحفاظ على سلامة المواطنين مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

مسؤول أميركي كبير: أميركا ستعمل مع الجيش اللبناني للتأكد من وقف الانتهاكات المحتملة ولجنة فنية عسكرية تضم جيوشا أخرى ستوفر التدريب على المعدات والدعم المالي للجيش اللبناني