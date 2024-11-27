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o
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الجيش يباشر بتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني (صور)
خبر عاجل
2024-11-27 | 08:40
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الجيش يباشر بتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني (صور)
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن الجيش باشر بتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك استنادًا إلى "التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني".
في هذا السياق، تُجري الوحدات العسكرية المعنيّة عملية انتقال من مناطق عدة إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها.
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الجيش
انتشار
جنوب الليطاني
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