أدرعي لسكان الجنوب: التحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان:
⭕️من أجل سلامتكم وأمن عائلتكم يحظر عليكم الانتقال جنوبًا نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو نحو قوات جيش الدفاع في المنطقة. كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر.
⭕️نخبركم انه ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى صباح غد في… pic.twitter.com/XFEK9vb8uL
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 27, 2024
#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان:
⭕️من أجل سلامتكم وأمن عائلتكم يحظر عليكم الانتقال جنوبًا نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو نحو قوات جيش الدفاع في المنطقة. كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر.
⭕️نخبركم انه ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى صباح غد في… pic.twitter.com/XFEK9vb8uL