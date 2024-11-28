إذاعة الجيش الإسرائيليّ: مسيرة تابعة لسلاح الجو قصفت سيارة في قرية مركبا جنوب لبنان لإبعادها عن منطقة الحظر

بري يعيّن جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية بـ9 كانون الثاني 2025

بري يعيّن جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية بـ9 كانون الثاني 2025

الوكالة الوطنية: جرح شخصين في بلدة مركبا في إستهداف إسرائيليّ ودبابة ميركافا أطلقت قذيفة على بلدة الوزاني