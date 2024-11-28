بري: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبلة ستكون مثمرة إن شاء الله وسأدعو إليها السفراء لحضورها

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أمال شحادة: في إسرائيل صدرت التعليمات باستخدام "اليد الحديد" في تطبيق قرار وقف إطلاق النار وهناك حديث عن عدم اقتراب السكان اللبنانيين من القرى الجنوبية مدة أسبوعين وعدم دخول عناصر "حزب الله" إلى المنطقة التي ينتشر فيها الجيش الاسرائيليّ