مجلس النواب يقر قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة

الجيش اللبنانيّ: الوحدات العسكرية باشرت بتنفيذ مهماتها بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

الجيش اللبنانيّ: الوحدات العسكرية باشرت بتنفيذ مهماتها بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

لودريان يصل الى مجلس النواب للقاء الرئيس نبيه بري وهو يحضر في هذه الأثناء الجلسة التشريعية مع السفير الفرنسي