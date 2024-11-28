بوصعب: على ما يبدو الجلسة المقبلة ستكون حاسمة وجدية لانتخاب رئيس وأعطى بري مهلة شهر للتشاور بين الفرقاء

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النائب حسن فضل الله: قرار الحرب في يد إسرائيل وعندما ستعتدي علينا سنواجهها لكن الجيش اللبنانيّ لا يملك إمكانات ونطالب بتسليحه ولن يكون هناك أي مشكلة بين المقاومة والجيش بل تعانق