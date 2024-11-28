المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عصفور أو مسيرة إسرائيلية صغيرة الحجم تم تشخصيها بالخطأ كمسيرة تابعة لـ"حزب الله" ما أدى الى اطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه لبنان

التحكم المروري: تم تحويل الطريق البحرية لتصبح استثنائياً وجهة السير من جونية باتجاه بيروت تسهيلا لحركة المرور

التحكم المروري: تم تحويل الطريق البحرية لتصبح استثنائياً وجهة السير من جونية باتجاه بيروت تسهيلا لحركة المرور

النائب حسن فضل الله: قرار الحرب في يد إسرائيل وعندما ستعتدي علينا سنواجهها لكن الجيش اللبنانيّ لا يملك إمكانات ونطالب بتسليحه ولن يكون هناك أي مشكلة بين المقاومة والجيش بل تعانق