التحكم المروري: تم تحويل الطريق البحرية لتصبح استثنائياً وجهة السير من جونية باتجاه بيروت تسهيلا لحركة المرور

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عصفور أو مسيرة إسرائيلية صغيرة الحجم تم تشخصيها بالخطأ كمسيرة تابعة لـ"حزب الله" ما أدى الى اطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه لبنان

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