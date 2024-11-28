وصول طائرة المساعدات السعودية الـ25 الى لبنان

يستمرّ الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية للجمهورية اللبنانية بوصول الطائرة الخامسة والعشرين إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وعلى متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية و ايوائية.