بيان من أدرعي الى سكان الجنوب...

توجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي في بيان الى سكان جنوب لبنان.



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":



-"يمنع بتاتًا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى الساعة السابعة صباحًا (07:00) يوم غد.

-يجب على المتواجدين جنوب نهر الليطاني البقاء في مكانهم.

-من أجل سلامتكم يجب عليكم الالتزام بهذه التعليمات".