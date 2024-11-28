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o
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o
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o
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o
كسروان
17
o
متن
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المدير العام لوزارة التربية بالانابة عماد الأشقر للـLBCI: عطلتا الميلاد ورأسة السنة ستكونان مفصولتان لتعويض ما فات الطلاب في خلال الحرب
خبر عاجل
2024-11-28 | 09:11
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المدير العام لوزارة التربية بالانابة عماد الأشقر للـLBCI: عطلتا الميلاد ورأسة السنة ستكونان مفصولتان لتعويض ما فات الطلاب في خلال الحرب
خبر عاجل
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