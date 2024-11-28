المدير العام لوزارة التربية بالانابة عماد الأشقر للـLBCI: عطلتا الميلاد ورأسة السنة ستكونان مفصولتان لتعويض ما فات الطلاب في خلال الحرب

أدرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر

أدرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر

هوكستين: نحن لسنا أمام هدنة لـ٦٠ يوما بل أمام وقف دائم للنار لكن أمام الجيش اللبناني ٦٠ يوما للانتشار جنوبا