رئيس مطار بيروت فادي الحسن للـLBCI: كل شركات الطيران العربية والأجنبية من المفترض أن تكون عاودت تسيير رحلاتها بشكل طبيعي من والى المطار ابتداءً من 5 الى 15 كانون الأول

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