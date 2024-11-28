الجيش: نتابع الخروقات الاسرائيلية بالتنسيق مع المراجع المختصة

أعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخَي ٢٧ و ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٤، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق مرات عدة، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".



وأشارت القيادة في منشور عبر "إكس"، الى أنها تتابع هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة.